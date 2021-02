Gli smartphone commercializzati dal brand sudcoreano Samsung sono particolarmente apprezzati dagli utenti che beneficiano di funzionalità, componenti ed hardware esclusivi. La società non pone limiti nemmeno all’esperienza software di secondo piano che nella fattispecie conta ora sull’inclusione del servizio Samsung Free da volersi in sostituzione dell’ormai pensionabile componente Daily per l’ottenimento degli update sulle notizie. Scopriamo insieme le ultime novità in programma.

Samsung Free in arrivo: tutte le notizie che vuoi a portata di click

Essere aggiornati su ciò che succede nel mondo è fondamentale. Diversi utenti hanno rinvenuto traccia del nuovo servizio made by Samsung per l’aggiornamento del news feed quotidiano. il Galaxy Store, infatti, sembra abbia iniziato ad offrire il nuovo componente come da segnalazione. Appare come una normale applicazione da aggiornare ma cambia nome e cambia volto rispetto al precedente Samsung Daily.

Il nuovo servizio interattivo delle notizie sarà compatibile con tutti gli smartphone Samsung in grado di contare sull’aggiornamento minimo alle One UI 2.0 mentre su altri dispositivi come S21 ed A32 dovrebbe giungere già pre-installato. Si potrà comunque scegliere se ricevere gli update sulle notizie da Discover di Google o dal nuovo sistema della casa sudcoreana.

Al momento non è limpido il movimento svolto da Samsung a favore degli aggiornamenti verso i device. Secondo quanto emerso dai feedback di Galaxy Club sarebbe già possibile ottenerlo sui Samsung Galaxy S10 nonché sulle versioni Note 10, A51, A50 ed A41.

In attesa di ulteriori ragguagli ed aggiornamenti dell’ultimo minuto vi invitiamo a lasciarci un vostro riscontro ed eventualmente un parere in merito al nuovo assetto conferito al sistema di comunicazione delle news in tempo reale.