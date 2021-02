Le ultime settimane invernali e l’inizio della primavera coincidono con il ritorno delle grandi esclusive in casa Sky. La pay tv satellitare, dopo la Champions e l’Europa League, è in attesa di riabbracciare il ritorno dei motori con la Formula 1 ed il motomondiale. Anche nei giorni a venire però Sky dovrà fronteggiare un fenomeno rilevante: quello dell’IPTV.

IPTV, attenzione a truffe e sanzioni per lo streaming Sky

La presenza di grandi esclusive per calcio e sport spingerà infatti molti appassionati a scegliere la via dei “pezzotti” o dei cosiddetti canali VPN. In alcuni casi, gli utenti sfruttano le potenziali dei canali VPN per accedere a siti – spesso condivisi su Telegram e WhatsApp – che garantiscono la visione illegale di Sky senza un piano di abbonamento.

La scelta dell’IPTV per gli utenti è giustificata da una ragione pressoché unica: quella dei risparmi. E’ stato calcolato che rispetto ad un regolare piano per la tv satellitare, chi si affida allo streaming illecito può risparmiare sino al 90% dei costi.

Questo fattore però non deve essere l’unico da considerare. Spesso la scelta dell’IPTV coincide infatti anche con una serie di truffe. Non è raro pagare un servizio di streaming illegale, senza ricevere in cambio alcunché. Già tante persone sono state ingannate da malintenzionati sulle chat di Telegram e WhatsApp.

Occhi aperti poi anche per le possibili sanzioni. La legislazione italiana è molto chiara e prevede multe dal valore massimo di 30mila euro per i trasgressori. Per i casi recidivi è anche previsto il carcere da sei mesi a tre anni.