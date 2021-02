Finalmente è arrivata anche in Italia la rivoluzione tecnologica nella stampa 3D. Le stampanti sono prodotte dalla Velo3D e CRP Meccanica, leader nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione CNC, ne è diventata il distributore esclusivo per l’Italia e l’Europa. Si tratta dei sistemi in metallo support-less delle stampanti Sapphire®.

Velo3D, grazie a un’azienda italiana, arriva in Europa con la sua tecnologia per la stampa 3D

Si chiama CRP Meccanica un’azienda di Modena che svilupperà il mercato della tecnologia di stampa 3D di Velo3D nota azienda californiana. Non solo sarà distributore per l’Italia e l’Europa, ma garantirà assistenza e riparazione sulle macchine vendute e installate seguendo tutto il processo di post vendita e formazione.

Le novità tecnologiche introdotte dalle macchine prodotte da Velo3D sono diverse, ma sono due le più innovative.

La prima riguarda la possibilità di realizzare particolari che prima, con il procedimento in stampa 3D tradizionale, era impossibile. Quindi grazie a Velo3D massima libertà di espressione senza compromessi su qualsiasi geometria richiesta. Inoltre ogni particolare può essere realizzato con materiali migliori rispetto a quelli finora utilizzati. Questo permetterà di cambiare modo di produrre nel settore aerospaziale e difesa e non solo, velocizzando la produzione e riducendone i costi.

Inoltre, grazie al sistema laser per metallo unico nel suo genere, con le stampanti Sapphire® di Velo3D sarà possibile realizzare i prodotti in completa automazione dall’inizio alla fine. Di conseguenza le criticità dei flussi di lavoro manuali che possono facilmente interrompere o rallentare le operazioni saranno un lontano ricordo. Questo ben si sposa con il progetto di TIM per digitalizzare l’industria italiana.

Una sfida importante che vedrà risultati positivi. Ne è fermamente convinto l’ing. Francesco Cevolini, Direttore Tecnico e Presidente di CRP Meccanica. “Stiamo attuando una rivoluzione nella tecnologia produttiva. L’esperienza e la credibilità che tutto il mondo riconosce a CRP Meccanica, aiuteranno VELO3D a mutare radicalmente il mercato italiano ed europeo della stampa 3D in metallo“.