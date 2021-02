Gli sconti da Expert raggiungono livelli assolutamente incredibili, ed aiutano gli utenti a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, siano essi in negozio o sul sito ufficiale dell’azienda, senza differenze o limitazioni particolari.

La campagna promozionale è attualmente disponibile fino al 21 febbraio 2021, coloro che decideranno di acquistare dal divano di casa, richiedendo la consegna a domicilio, devono sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione, una cifra che in genere si aggira attorno al massimo ai 10 euro, indipendentemente da ciò che è stato acquistato.

Alla base del volantino troviamo comunque la cosiddetta Rottamazione GreenTech, in altre parole la possibilità di ricevere uno sconto speciale nel momento in cui consegniamo un vecchio elettrodomestico da rottamare.

Expert: le offerte con i prezzi più bassi

Le offerte hanno prezzi davvero invitanti, a partire ad esempio dai cosiddetti wearable, qui possiamo pensare di acquistare un Garmin Fenix S5 Plus a 349 euro, passando anche per Huawei Watch GT 2 a 149 euro o Fitbit Charge 4, in vendita alla modica cifra di soli 109 euro.

Le proposte legate al mondo degli smartphone, invece, sono quasi tutte mirate su dispositivi relativamente economici, con prezzi che non vanno oltre i 449 euro previsti per l’acquisto di un Oppo Reno 4 5G, oppure con l’unico accenno all’Oppo Reno 4 Pro da 629 euro.

Chiaramente il volantino Expert è decisamente ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo non dovete perdere gli sconti, aprendo le pagine che abbiamo inserito per voi qui sotto.