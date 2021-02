Whatsapp: la truffa in grado di sottrarti il profilo attraverso un codice a 6 cifre

Whatsapp viene spesso presa di mira dagli hacker per via della sua fama mondiale. Stavolta però la truffa è più perfida di quanto sembra: essa giunge alle prede come una sorta di catena di Sant’Antonio causando sempre più vittime.

L’avvocato Piera Di Stefano, responsabile dipartimento diritto digitale di Consumerismo, spiega: “Gli utenti ricevono un messaggio sul proprio telefonino da parte di un amico presente tra i contatti in rubrica – a sua volta già caduto nel tranello – nel quale si afferma di aver inviato per errore un codice tramite sms, pregando di rinviare i 6 numeri del codice stesso. Chi asseconda la richiesta apre il link ricevuto via sms ma, così facendo, apre la porta ai cyber-criminali che entrano nel profilo WhatsApp di chi cade nell’inganno e possono accedere a dati personali, codici di accesso a carte di credito e conti correnti, e alla rubrica, attraverso la quale pescano altre potenziali vittime con lo stesso stratagemma del finto messaggio di aiuto. Una truffa pericolosissima che causa non solo il furto di identità, ma anche lo svuotamento di conti correnti e spese non autorizzate tramite carte e bancomat”.

Whatsapp: cosa fare per non incappare nella frode

Purtroppo la truffa del codice a 6 cifre coinvolge un gran numero di persone a causa di questo astuto metodo. Noi di Tecnoandroid vi proponiamo una guida semplice per non incappare nella frode. Ecco tutti i dettagli in merito: