Nessuno si sarebbe mai aspettato che Iliad sarebbe poi diventata una delle aziende di riferimento nel mondo della telefonia mobile. Questo gestore è stato in grado di conciliare tutte le sue qualità riuscendo a tirare fuori un risultato ineccepibile, soprattutto mettendo in mostra tanti contenuti.

A non passare in osservati sono poi i prezzi delle offerte, i quali risultano tra i più bassi sul mercato. Una grande peculiarità di questo provider e poi quella di riuscire a conservare i costi mensili delle offerte nel tempo, senza che cambino. Proprio per questo motivo infatti arrivano sempre più nuovi utenti, i quali hanno intenzione di risparmiare ma anche di avere una discreta qualità. Quest’ultima è migliorata soprattutto negli ultimi anni, grazie al miglioramento delle infrastrutture. Attualmente sul sito poi è disponibile la migliore promozione del gestore, la quale offre davvero tutto e anche un grande regalo.

Iliad: la Flash 70 include al suo interno il meglio e regala la rete 5G

Sul sito ufficiale di Iliad in questi giorni gli utenti avranno notato la presenza della promozione migliore di sempre. Si tratta di quella Flash 70 che già il mese scorso era stata disponibile per un determinato periodo di tempo, per poi svanire lasciando a tutti quel sentimento di intentato.

La promo in questione, che questa volta arriva in pianta stabile, fornisce a tutti i migliori contenuti e un prezzo straordinario. Per soli 9,99 € al mese ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati per navigare in rete. Il tutto grazie al 5G che Iliad ha scelto di regalare ai suoi utenti