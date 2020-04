Lo scorso 11 aprile 2019 l’operatore francese Iliad lanciava l’offerta Flash 70 Giga al prezzo di 9.99 euro al mese. Quest’ultima è di fatto l’ultima offerta proposta dell’operatore in un anno di tempo. L’attuale portafoglio dell’operatore è invariato da oltre un anno e mezzo.

Proprio ieri quindi è passato esattamente un anno da quando l’operatore Iliad decise di commercializzare la sua ultima offerta diversa dalle tre disponibili ormai da più di un anno e mezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad è da un anno che non lancia nuove offerte

Vi ricordo che la Flash 70 Giga è stata attivabile solamente per pochi giorni, dall’11 al 15 aprile 2019 scorso e da allora non sono state più proposte nuove offerte. Quest’ultimo è stato l’unico esempio di offerta a tempo lampo come suggerisce il nome, del quarto operatore italiano. A differenza delle altre offerte che prevedevano una scadenza in base al numeri delle sottoscrizioni oppure, come succede adesso, fino a nuova comunicazione.

Iliad Flash era presente nella home page del sito un countdown in giorni, ore, minuti e secondi, che indicava il tempo disponibile per acquistare l’offerta. Nel dettaglio vi ricordo che la Flash 70 Giga prevedeva minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed internazionali e 70 GB di traffico internet in 2/3/4 G al prezzo di 9.99 euro al mese.

Il costo di attivazione era di 9.99 euro al mese mentre il costo iniziale da sostenere era pari a 19.98 euro. Per il roaming UE l’offerta comprendeva minuti ed SMS illimitati, oltre a 5 GB di traffico internet che non intaccano la soglia dell’offerta prevista per l’Italia. Nel frattempo continuano alcune iniziative commerciali. Tra queste troviamo il concorso disponibile all’evento fieristico internazionale Artigiano in Fiera.