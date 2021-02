Un anno fa iniziava l’incubo pandemico del Coronavirus. Nel corso di un anno molte cose sono cambiate, dai lockdown totali, ai vaccini fino ad arrivare alle varianti del virus. Però una cosa è rimasta invariata: la paura del contagio. Ipotesi, atteggiamenti e consigli su come evitare di contrarre il Covid-19 si sono alternati come fossero episodi di una serie tv al cardiopalma. Tuttavia ce ne sono due che ultimamente vanno di moda e che meritano una risposta certa dettata dagli esperti. Si può essere contagiati attraverso una maniglia o un cellulare? Due mascherine sono meglio di una?

Maniglia e cellulare sono una pericolosa fonte di contagio da Covid-19?

Sono in molti che, pur essendo stati particolarmente attenti, hanno contratto il Covid-19. Non riuscendosi a spiegare il perché molti pensano sia successo attraverso il contatto con qualche superficie non disinfettata bene come maniglie o cellulare.

Può essere quindi che questi due oggetti di uso quotidiano siano pericolose fonti di trasmissione del Covid-19? Secondo quanto indicato ultimamente dagli esperti, non ci sono evidenze scientifico-sanitarie tali per cui il contagio sia legato soprattuto alle superfici. Al contrario studi dicono che la maggiore fonte di contagio da Coronavirus è l’aria.

Di conseguenza ecco arrivare la seconda grande domanda: due mascherine sono meglio di una?

Coronavirus: due mascherine proteggono meglio di una?

Sarà forse vero che indossare due mascherine scongiurerebbe un possibile contagio da Covid-19 più che indossarne una sola? I risultati della nuova ricerca condotta dai Centers for Disease Control an Prevention degli Stati Uniti ha sorpreso tutti.

Questo fa tornare alla mente il celebre spot del grade classico dei gelati, il Maxibon. La celebre frase in inglese maccheronico in questo caso si potrebbe così trasformare: “du mascherine is megl’ che uan”.

In pratica indossare due mascherine è meglio di indossarne una sola. E questa pratica rallenterebbe la diffusione del Covid-19. I risultati dei test hanno rivelato che una mascherina chirurgica o in tessuto è in grado di bloccare circa il 40% di particelle contaminate. Invece indossando una mascherina di stoffa sopra quella chirurgica la percentuale sale all’80%. Addirittura se due persone che si incontrano indossano due mascherine la percentuale bloccata può arrivare al 95%.