Se prima le app d’incontri venivano viste come un tabù intoccabile, ora rappresentano uno dei pochi mezzi di comunicazione in tempi di Covid-19. Esatto, perché in un periodo in cui sono altamente sconsigliati gli abbracci (e non solo), la cosa migliore da fare è passare del tempo scambiando due parole con delle persone nuove. Ecco allora la lista delle app più ricercate da coloro che sono in cerca dell’amore.

App d’incontri: l’elenco completo (o quasi)

Badoo

Inutile dirlo, Badoo è senza dubbio la più scaricata (con oltre 375 milioni di iscritti). È molto semplice da usare e su questa si può chattare, condividere interessi o anche semplicemente fare nuovi amici. Se si sceglie la versione gratis dell’app d’incontri, si possono contattare circa 10 persone al giorno. Altrimenti i costi per la versione Premium ammontano a 11,99€ al mese.

Meetic

Questa app è meglio conosciuta come “colei che è in grado di filtrare gli utenti che forniscono informazioni false”. Meetic permette di vedere, e selezionare, 100 profili casuali di possibili partner.

Lovoo

Adatto alla fascia d’età che va dai 30 ai 40 anni, Lovoo è un sito molto semplice al quale si può accedere direttamente da Facebook. Con la versione a pagamento si potranno ricevere dei crediti che servono a vedere chi ha visto il proprio profilo.

Parship

E’ più adatto invece a 30-50enni dotati di un buon livello culturale che hanno voglia di iniziare una storia seria. Ciò che lo rende speciale è l’accuratezza con il quale esso sceglie le coppie per il loro modo di pensare e non per l’aspetto fisico.