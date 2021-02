Il 14 febbraio 2021 Very Mobile ha detto ufficialmente addio alla promo cashback che offriva un mese di ricarica omaggio attivando una delle sue tariffe. Comunque l’operatore mobile virtuale di WindTre continua con le sue offerte succulente a partire da 4,99 euro al mese. Ecco nei dettagli cosa di buono offre questo operatore.

Very Mobile chiude ufficialmente la promo cashback

Very Mobile il 25 gennaio 2021 aveva lanciato un’interessante promozione chiamata “promo cashback”. Non più disponibile, questa particolare iniziativa regalava una ricarica omaggio a fronte dell’attivazione di due offerte a listino: Very 4,99 e Very 6,99.

Anche se il 14 febbraio Very Mobile ha chiuso definitivamente la promo cashback, queste due offerte sono ancora attive. Possono sottoscriverle tutti i clienti PosteMobile, Iliad e alcuni operatori virtuali. Tuttavia sono esclusi da queste i clienti ho.Mobile, Spusu e Kena Mobile.

Very Mobile fino ad ora tra gli MVNO ha dimostrato molti pregi. Primo fra tutti le tariffe che mette a disposizione. Eccole nel dettaglio.

Ecco tutte le promo dell’operatore virtuale di WindTre

Con Very 4,99 si possono avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati per la navigazione internet. Tutto questo a 4,99 euro al mese.

Se si sottoscrive l’offerta Very 7,99 sono sempre inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Invece di avere a disposizione 30 Giga, questa tariffa include 100 Giga di traffico dati per la navigazione internet. Il pacchetto è al costo di 7,99 euro al mese.

Very Mobile rende disponibile la prima offerta a 4,99 euro al mese solo per i clienti di Poste Mobile, Iliad e alcuni operatori virtuali esclusi ho.Mobile, Kena Mobile e Spusu. Se però 30 Giga non dovessero bastare chi effettua la portabilità da questi operatori può scegliere 100 Giga a 6,99 euro al mese.

Chi invece arriva dagli operatori esclusi dalle tre offerte precedenti o da TIM, Vodafone e WindTre sono disponibili 2 offerte tutte con minuti e SMS illimitati. A 11,99 euro si parla di 30 Giga di traffico dati, mentre a 13,99 euro la navigazione internet offerta è di 100 Giga.