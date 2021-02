Al giorno d’oggi quasi tutti gli smartphone presentano una fotocamera frontale per scattare selfie. Alcune di queste sono anche migliori delle posteriori, essendo che i selfie sono ormai la quotidianità.

Sono tanti i passi avanti che si sono fatti, e si stanno ancora facendo, nel cercare di ridurre al minimo l’ingombro della camera sul fronte, ma Oppo pensa decisamente in grande e cerca un modo di rivoluzionare del tutto il modo in cui ci scattiamo le foto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo brevetta una fotocamera frontale che si muove

Recentemente è stato reso noto che l’azienda cinese Oppo ha brevettato un meccanismo che permette alla fotocamera frontale, presente sul bordo superiore dello smartphone, di muoversi liberamente a destra e sinistra per tutta la lunghezza del dispositivo. Questo approccio innovativo permetterebbe di scattare fotografie da angolazioni che prima non erano possibili, il tutto mantenendo lo smartphone fermo di fronte a noi.

Il piccolo motore che muove il sensore sarà attivabile dall’utente una volta che si è nell’applicazione fotocamera e, con tutta probabilità, saranno anche sviluppate funzioni software ad hoc per sfruttare al massimo questa particolare funzionalità. Purtroppo al momento non sono noti smartphone che potrebbero montare tale meccanismo, ma è bene ricordare che si tratta pur sempre di un brevetto, per cui questa tecnologia potrebbe non vedere mai la luce.

Non sogniamo troppo al momento, potrebbe essere un brevetto che non sarà mai sviluppato. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi dettagli sul nuovo meccanismo. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati su qualsiasi novità.