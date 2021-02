Carrefour da urlo, il nuovo volantino lanciato dall’azienda per convincere gli utenti all’acquisto, è assolutamente ricco di occasioni e di prezzi sempre più bassi tra cui è possibile scegliere per cercare di risparmiare, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale, come al solito quando parliamo di Carrefour, risulta essere valida solamente nei negozi sparsi per il territorio, gli acquisti non possono essere effettuati direttamente sul sito ufficiale. Gli utenti che vi accederanno potranno mettere le mani su prodotti commercializzati con la garanzia legale della durata di 2 anni, ma sopratutto in versione no brand (salvo un’indicazione differente).

Carrefour: quanti sconti per tutti gli utenti

L’attenzione del volantino Carrefour si è riversata direttamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui possiamo trovare un paio di offerte veramente speciali e da non lasciarsi sfuggire.

La prima riguarda lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone in vendita a 299 euro, ed assolutamente in grado di garantire buonissime prestazioni generali, con connettività 5G; la MIUI è stata migliorata nel corso degli anni, ed al giorno d’oggi è più fresca e giovanile che mai.

L’altro prodotto da non perdere è sicuramente il Motorola G9 Power, uno smartphone decisamente economico, dato il prezzo di soli 199 euro, caratterizzato da un display molto ampio, pari a 6,7 pollici, ed una batteria da ben 6000mAh.

