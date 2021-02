Xbox ha annunciato un grande aggiornamento per la retrocompatibilità di Xbox Series X, o più specificamente, è stato annunciato “FPS boost“, che quasi raddoppierà (e talvolta quadruplicherà) il framerate dei giochi disponibile tramite retrocompatibilità. In questo momento, questa funzionalità non sarà disponibile in modo universale. Piuttosto sarà un aggiornamento titolo per titolo.

Xbox Series X, un nuovo grande aggiornamento per la retrocompatibilità

“Con alcuni titoli, possiamo rendere l’esperienza ancora migliore, il tutto senza alcun lavoro richiesto dallo sviluppatore e nessun aggiornamento necessario per il giocatore”, scrive Microsoft. “A tal fine, il team di compatibilità con le versioni precedenti ha sviluppato FPS Boost, che impiega una varietà di nuovi metodi per quasi raddoppiare (e in alcuni casi quadruplicare) il framerate originale su titoli selezionati. Frame rate più alti e stabili rendono i giochi visivamente più fluidi, risultando in un gameplay più coinvolgente. Abbiamo collaborato a stretto contatto con gli sviluppatori per migliorare l’esperienza pur mantenendo l’intento originale del gioco. E sebbene non siano applicabili a tutti i giochi, queste nuove tecniche possono spingere i motori di gioco a renderizzare più rapidamente per un’esperienza fluida.”

Per ora, questo FPS Boost è limitato ai seguenti giochi: Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 e Watch Dogs 2. Secondo Microsoft, questi titoli sono stati scelti non solo perché sono popolari, ma perché sono dei grandi capolavori. Questo, tuttavia, è solo l’inizio. Non solo FPS Boost verrà aggiunto a sempre più titoli, ma verranno anche aggiunte nuove funzionalità. Ad esempio, a partire da questa primavera, i giocatori potranno andare su “Gestisci gioco” e da qui, fare clic sul nuovo pulsante “Opzioni di compatibilità” che permetterà di attivare o disattivare questa funzionalità, tra le altre cose.