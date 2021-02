WhatsApp: trucco per entrare e leggere tutto da offline senza ultimo accesso

Passando attraverso alcuni metodi incredibili che sono stati scoperti per quanto concerne WhatsApp, spesso le persone dimenticano che l’applicazione è fornita già di tante funzioni. Queste sono state implementate gradualmente nel corso degli anni, facendo diventare la piattaforma la migliore in assoluto. Allo stesso tempo c’è sempre qualcuno che ne critica qualche aspetto, come ad esempio la privacy.

Essendo quest’ultima già ad altissimi livelli, c’è chi non si accontenta: qualcuno vorrebbe infatti risultare invisibile. Il tutto a quanto pare non è di certo possibile utilizzando WhatsApp, ma solo rifacendosi ad applicazioni di terze parti. In questo caso sembra che qualcuno ha trovato finalmente la formula magica per leggere tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp pur non comparendo online.

WhatsApp: ecco finalmente l’applicazione in grado di farvi risultare offline, anche l’ultimo accesso non ci sarà

Qualcuno ci stava lavorando già tempo addietro, almeno secondo le voci che arrivavano sul web. Ora finalmente sarebbe venuta fuori una nuova applicazione in grado di permettere agli utenti di WhatsApp di non aggiornare l’ultimo accesso e di restare offline pur leggendo tutto.

La nuova piattaforma di nome Unseen consentirà infatti di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. In questo modo gli utenti che scaricheranno l’applicazione di terze parti avranno l’opportunità di leggere tutto pur non accedendo all’app ufficiale. Il tutto sarà possibile grazie a questa piattaforma che sarà in grado di offrire un’interfaccia simile a quella di WhatsApp. Ovviamente neanche il vostro ultimo accesso sarà aggiornato, per cui sarà come se non aveste usato WhatsApp.