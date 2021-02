Discrezione, sicurezza e ovviamente tante funzionalità. Queste sono le caratteristiche base di un’applicazione come WhatsApp, la quale rappresenta il massimo in termini di messaggistica istantanea. Gli utenti continuano ad iscriversi man mano che gli anni passano, come se l’applicazione fosse sempre la novità del momento.

Ci sono tanti aspetti che la rendono indispensabile agli occhi di più categorie di persone, le quali anche per lavoro ormai non riescono a farne a meno. Molte problematiche però si sono intervallate in questi anni, mostrando più volte qualche criticità che purtroppo non è dipesa da WhatsApp. Le truffe risultano essere ancora all’ordine del giorno, ma questo non ha bloccato gli utenti. Certamente però un livello maggiore di privacy lo vorrebbero tutti, soprattutto dopo le ultime vicende. Stando a quanto riportato ci sarebbe una nuova applicazione che permetterebbe addirittura di mostrarsi invisibili.

WhatsApp: con questa nuova applicazione risulterete invisibili pur conoscendo tutti i messaggi

Da diversi giorni non si fa altro che discutere della privacy, soprattutto quando si tratta delle condizioni e dei termini che WhatsApp aggiornerà a breve. Restando sempre nel tema ma da tutt’altra parte, ecco una nuova applicazione che permetterebbe di leggere ugualmente i messaggi pur non risultando online.

Si tratta di Unseen, piattaforma gratuita che consente dunque di intercettare i messaggi e di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo gli utenti che se ne serviranno riusciranno a risultare invisibili, senza aggiornare il proprio stato online e senza aggiornare l’ultimo accesso. L’applicazione è gratuita e soprattutto legale per tutti.