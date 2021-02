WindTre ancora una volta decide di sferrare un colpo decisivo alla concorrenza. Il provider arancione anche in queste ultime settimane d’inverno si vuole accreditare come vero protagonista nel campo della telefonia mobile. L’obiettivo principale è quello di garantire ai nuovi utenti offerte molto vantaggiose per consumi e costi. Tra queste offerte, spicca ora la WindTre Go Unlimited Star+.

WindTre, con la nuova promozione Giga illimitati a soli 7,99 euro

Il pacchetto della Go Unlimited Star+ è probabilmente il più vantaggioso del momento. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 200 SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. La parte migliore di questa tariffa è però rappresentata dai Giga illimitati per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il costo della tariffa è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

A conti fatti, quindi, i clienti di WindTre potranno attivare una tariffa con consumi illimitati a meno di 10 euro. Oltre al costo di rinnovo mensile, gli abbonati del gestore arancione dovranno aggiungere una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

Anche con la Go Unlimited Star+ però ci sono delle condizioni contrattuali da seguire. In primo luogo, ai fini dell’attivazione è necessaria la portabilità del numero da altro operatore. Tutti gli ex clienti di WindTre o gli attuali abbonati di TIM, Vodafone ed Iliad potranno accedere a questa vantaggiosa tariffa.

Per l’attivazione ed il rilascio della SIM è inoltre necessario rivolgersi in un punto vendita ufficiale di WindTre in Italia.