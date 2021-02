Recentemente sono emerse molte informazioni da varie fonti sul prossimo iPhone 13; queste informazioni ci danno un’idea di cosa possiamo aspettarci da Apple e dal suo prossimo device.

Le informazioni “esclusive” sono state condivise da Max Weinbach in un video di EverythingApplePro, noto per le sue perdite abbastanza accurate sui prodotti Apple. In termini di design, i nuovi modelli di iPhone 13 Pro manterranno la maggior parte degli elementi di design della serie iPhone 12, ma con una finitura opaca più raffinata sul retro.

iPhone 13 di Apple potrebbe includere un raffreddamento a vapore

È stato inoltre confermato che i modelli iPhone 13 / 12S Pro dispongono di display LTPO a 120Hz, qualcosa che sarebbe dovuto essere incluso giá sulla serie iPhone 12. I nuovi iPhone dovrebbero anche essere dotati di una nuova funzione Always-On Display che sarebbe simile all’Apple Watch Series 5 e 6.

La nuova serie di iPhone 13 dovrebbe includere anche magneti più potenti per MagSafe, che dovrebbero rendere piú sicuri i caricabatterie compatibili e altri accessori attaccati allo smartphone. I nuovi iPhone potrebbero anche essere leggermente più spessi, sebbene finora non ci siano ragioni evidenti. Inoltre, la tacca potrebbe essere più piccola, ma potrebbe avere la stessa larghezza degli iPhone di ultima generazione.

Anche quest’anno non ci sarà uno scanner di impronte digitali in-display. Una caratteristica molto interessante su cui Apple sembra sia al lavoro è una nuova modalità notturna per la fotocamera che sarebbe simile alla modalità Astrofotografia di Pixel. Una volta che la fotocamera è puntata verso il cielo notturno, l’iPhone esegue la scansione di alcune figure come le stelle o la luna.

Un’altra informazione proveniente da Kuo è che il nuovo iPhone utilizzerà un sistema di camera di raffreddamento a vapore. C’è anche una voce secondo cui Apple potrebbe finalmente offrire la possibilità di utilizzare il tuo iPhone per sbloccare la tua auto Tesla utilizzando il chip U1 integrato.