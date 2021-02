Continua ad essere alto il successo commerciale delle offerte di Iliad. Il provider francese in questo mese di Febbraio ha lanciato ufficialmente la sua nuova tariffa di listino: la Giga 70. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti più SMS verso tutti e 70 Giga per internet al costo speciale di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, il principale vincolo e limite per le offerte low cost

Ancora una volta, quindi, Iliad sorprende il suo pubblico con un pacchetto all inclusive che prevede consumi quasi illimitati a costi da ribasso. La principale caratteristica delle promozioni di Iliad però deve essere valutata anche in associazione a quello che è un limite ancora presente del gestore francese. I clienti che attivano una SIM con Iliad, infatti, non hanno a loro disposizione il servizio di cambio tariffa.

A differenza di altri operatori, con Iliad resta ancora presenta una corrispondenza unica tra la propria linea telefonica ed una ricaricabile attiva. Ciò significa che chi ha attivato in precedenza le offerte Giga 50 o Giga 40 non può ora passare alla più conveniente Giga 70. Ad essere particolarmente svantaggiati da tale politica commerciale ci sono poi i clienti con la tariffa Giga 30, la prima ricaricabile a listino dell’operatore transalpino.

Allo stato attuale resta quindi questo vincolo stringente per le tariffe. I clienti di Iliad con altra ricaricabile per passare alla nuova Giga 70 devono provvedere solo all’attivazione di una nuova ricaricabile. Gli utenti, con la conseguente SIM inedita, avranno anche un nuovo numero di telefono.