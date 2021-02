WhatsApp negli ultimi mesi non se la sta passando molto bene. Il tanto annunciato e odiato aggiornamento sulla privacy ha messo in cattiva luce quest’applicazione. Tuttavia sono molte le novità che l’app del Gruppo Facebook sta introducendo sia per necessità, sia per migliorare la sua reputazione e riconquistare la fiducia degli utenti. Ecco un indizio che conferma una delle funzioni che tutti stanno aspettando.

WhatsApp e l’indizio che conferma l’arrivo della funzione multidispositivo

È di un mese fa la notizia secondo cui Facebook Inc. aveva deciso prorogare la data per l’aggiornamento sui termini e condizioni della privacy di WhatsApp. Nel frattempo l’app di messaggistica più diffusa al mondo ha continuato ad aggiornarsi inserendo funzionalità davvero interessanti.

Questa volta si tratta di un indizio scoperto della versione beta 2.21.30.16 di WhatsApp per iOS. Infatti dopo l’aggiornamento diversi utenti hanno scoperto l’opzione “log out“. Molti si chiederanno perché questa sia una notizia importante. Effettivamente questa nuova funzione è una conferma sul fatto che a breve l’applicazione introdurrà la funzionalità multidispositivo.

In pratica “log out” è un modo per uscire non dall’app di WhatsApp, ma dall’account collegato. Di conseguenza, secondo il principio della proprietà commutativa, questo indicherebbe la possibilità di collegarsi con lo stesso profilo a più dispositivi contemporaneamente. Ecco quindi annunciato in modo indiretto l’arrivo della funzione multidispositivo.

Perché la funzione multidispositivo non è ancora arrivata

Il motivo per il quale WhatsApp sta attendendo così tanto prima di introdurre la funzionalità multidispositivo è molto semplice. Tutto sta nel sistema di crittografia “end-to-end” ovvero “da un capo all’altro”. Infatti tutti i messaggi che gli utenti si inviano dall’app vengono conservati sul dispositivo e non sui server di WhatsApp. Questo chiarirebbe ulteriormente le polemiche sulla privacy: WhatsApp non può leggere il contenuto dei messaggi.

Come cambierà l’interazione con Whatsapp grazie alla nuova funzione

Dopo l’annuncio di una nuova funzione per WhatsApp Web ecco come in futuro l’applicazione per smartphone e tablet cambierà ulteriormente.

La funzione multidispositivo rivoluzionerà il modo di interagire con WhatsApp attraverso più dispositivi. Ad oggi l’unico modo per utilizzare l’applicazione di messaggistica su un altro dispositivo è proprio WhatsApp Web che però funziona solo se collegato allo smartphone.

Invece questa nuova funzionalità permetterà di collegare due o più device allo stesso profilo migliorando l’esperienza di chi utilizza due smartphone.