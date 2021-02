WhatsApp sta facendo proprio di tutto per rimediare a qualche passo falso che ha reso la fine dello scorso anno e l’inizio di questo un po’ turbolenti. Infatti sono diversi gli utenti che hanno deciso di abbondarlo a causa delle future nuove condizioni sulla privacy. Tuttavia l’app del gruppo Facebook non molla e ha in programma di far uscire per la versione Web un nuovo aggiornamento. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

WhatsApp stupisce tutti con un nuovo aggiornamento per la versione Web

Da quando l’Italia, come il resto del mondo, è stata colpita dal Covid-19 molte esigenze sono cambiate. L’aumento dello smart working e la didattica a distanza hanno creato necessità che prima non c’erano. Una di queste sono le video conferenze. WhatsApp è rimasta un po’ indietro rispetto ad applicazioni quali Zoom, Skype, Google Meet e Microsoft Team. Ora però sembra voler recuperare strada.

È infatti pronto, e uscirà nei prossimi mesi, un aggiornamento che tutti stavano aspettando e che farà avvicinare a quest’app anche chi l’ha poco apprezzata. WhatsApp Web sta per introdurre la funzione “riunioni” sulla sua versione Web. Erano molti infatti gli utenti che cercavano la possibilità di effettuare videochiamate non solo da smartphone, ma anche più comodamente dal PC.

WhatsApp nel corso degli anni è riuscita a stregare più di 2 milioni di utenti in tutto il mondo e ad oggi l’obbiettivo è sempre quello di crescere. Ecco perché la decisione di introdurre questo nuovo update alla sua versione Web. Naturalmente sono in molti gli utenti che vorrebbero unificare tutte le diverse funzioni della categoria in un’unica applicazione.

In pratica WhatsApp lo sta facendo. Con questo aggiornamento sarà in grado di diventare un’applicazione completa dando la possibilità di videochiamare anche con la sua versione Web. Non ci sono dubbi sul fatto che questa applicazione è in costante crescita ed è altrettanto palese che non tutti conoscono i trucchi che rendono WhatsApp unica nel suo genere.