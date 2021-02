In queste ultime settimane sono stati ampiamente spoilerati i prossimi smartphone della serie Galaxy A di casa Samsung. In queste ultime ore, però, è stato pubblicato in rete un vero e proprio boom di notizie che sembrano dirci praticamente ogni cosa del prossimo Samsung Galaxy A72 4G. La fonte delle notizie, in particolare, è il sito web WinFuture.

Samsung Galaxy A72 4G: ora sappiamo praticamente tutto

Come già accennato, il noto sito web WinFuture ha rivelato in queste ultime ore praticamente tutto di questo nuovo device di casa Samsung. Partendo dall’aspetto estetico e il design, sembra confermata ancora una volta la presenza di un Infinity-O Display con un foro centrale sul fronte, mentre sul retro è confermata la presenza di quattro sensori fotografici posti in stile Galaxy S21. Rispetto ai precedenti rumors, il sito web ha rivelato che i sensori fotografici saranno uno primario da 64 megapixel, un teleobiettivo 2x da 8 megapixel, un grandangolo da 12 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Per quanto riguarda il display, il nuovo Samsung Galaxy A72 4G vanterà un pannello SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici con un sensore biometrico per lo sblocco integrato al suo interno. Come novità rispetto ai precedenti modelli, troveremo un’elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Le prestazioni saranno invece affidate al SoC Snapdragon 720G di casa Qualcomm, con tagli di memoria da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Come caratteristiche, saranno poi incluse una batteria da 5000 mAh con porta di ricarica USB Type C e la certificazione di impermeabilità IP67.

Come ultimo rumors, è stato infine rivelato il presunto prezzo di vendita. Secondo quanto riportato, Samsung Galaxy A72 4G sarà distribuito in Europa ad un prezzo di partenza di 449 euro.