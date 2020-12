Samsung ha cominciato da tempo ad aggiornare il suo catalogo di prodotti della serie Galaxy A e Galaxy M, e per il prossimo anno sono previsti delle nuove versioni di alcuni precedenti device. Uno di questi, sarà il nuovo Samsung Galaxy A72 e le ultime indiscrezioni ci hanno rivelato che verrà distribuito in due varianti, una con supporto al 5G e una solo 4G. Di quest’ultima, in particolare, è stato da poco confermato il processore.

Samsung Galaxy A72 in versione 4G: ecco quale sarà il processore

Il prossimo smartphone medio di gamma di casa Samsung in versione con supporto al 4G avrà il numero di modello SM-A725F e proprio quest’ultimo è stato avvistato nelle scorse ore sul noto portale di benchmark Geekbench. I primi risultati pubblicati sul sito in questione ci hanno per l’appunto confermato quale processore troveremo sotto alla scocca. Secondo quanto riportato, la scelta dell’azienda è ricaduta sul già noto SoC Snapdragon 720G di casa Qualcomm. Si tratta di un processore molto utilizzato anche dalla stessa azienda.

Questa caratteristica sarà una delle poche differenze tra questa versione e quella con supporto alla connettività di quinta generazione. Il resto, compreso l’aspetto estetico, dovrebbe infatti rimanere invariato. Il nuovo Samsung Galaxy A72, in particolare, era stato avvistato qualche giorno fa in alcune immagini renders. Stando a queste ultime, la parte frontale sarà caratterizzata da un Infinity-O Display con un foro centrale, mentre la parte posteriore ospiterà una zona rettangolare in cui verranno collocati tre sensori fotografici. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di circa 400-500 euro per la versione 4G e circa 500-600 euro per la versione 5G.