Bridgerton è una delle serie tv targate Netflix che ha riscosso più successo in quest’ultimo periodo. Uscita ufficialmente lo scorso 25 dicembre 2020, infatti, è riuscita a totalizzare in soli 28 giorni ben 82 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si tratta di una serie tv storica ambientata durante l’età della Reggenza Inglese e narra le vicende dei fratelli Bridgerton. I protagonisti della prima stagione sono Daphne Bridgerton, interpretata dall’attrice Phoebe Dynevor, e il Duca di Hasting Simon Basset, interpretato dall’attore Regé-Jean Page. In una società utopica in cui uomini e donne di colore hanno una posizione di prestigio e privilegio, in questa serie non mancano amori folli e scandali, rigorosamente svelati dalla Gossip Girl del periodo, ovvero Lady Whistledown. Dopo Bridgerton, vediamo brevemente 4 serie tv storiche da vedere su Netflix.

Ecco 4 serie tv storiche da vedere su Netflix dopo Bridgerton

La prima serie tv che vi consigliamo di vedere è Vikings. Appartenente al genere storico, Vikings è ambientata nel XI secolo nelle isole britanniche e narra le vicende di Ragnarr Loðbrók, un guerriero vichingo che lotta assieme ai suoi compagni per estendere il suo regno. Durante la sua avventura, non mancano colpi di scena ed epiche battaglie, anche piuttosto violente e sanguinose.

Passiamo ora a Reign. Quest’ultima serie tv narra le vicende e la storia della regina di Scozia Mary Stuart, in particolar modo durante gli anni della sua giovinezza, ed è ambientata nella Francia del 1500. In maniera simile a Bridgerton, anche qui troviamo, durante l’ascesa al trono della regina, svariati amori e scandali.

Versailles è invece una serie tv ambientata nel 1600 e racconta la storia del giovane Luigi XIV. Quest’ultimo, in particolare, si reca nell’ex residenza di caccia di suo padre per sfuggire agli eventi della Fronda e successivamente ordina la costruzione della reggia di Versailles. Anche in questo caso, non mancano amori e relazioni passionali.

Chiudiamo infine con The Last Kingdom. Ambientata nell’Inghilterra dell’IX secolo, narra la storia di Uhtred di Bebbanburg, un guerriero addestrato dai vichinghi danesi. La serie tv è ispirata alla serie di romanzi Le storie dei re sassoni ed è ricca di battaglie e ambientazioni storiche di rilievo.