Il volantino Expert reso disponibile nel periodo corrente integra offerte per tutti con prezzi diametralmente inferiori alle più rosee aspettative, e con possibilità di accedervi da ogni singolo punto vendita, o addirittura dal divano di casa propria, senza limitazioni o distinzioni particolari.

La campagna promozionale attualmente attiva prende il nome di Rottamazione GreenTech, promette sconti pazzeschi, anche se sarà comunque strettamente necessario rottamare un vecchio elettrodomestico per riuscire a ridurre di molto il prezzo finale di vendita. Il risparmio è notevole, ricordando che gli acquisti saranno effettuabili anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Expert: il volantino continua a sorprendere con tantissimi sconti

Expert riesce a soddisfare pienamente le aspettative dei consumatori con il lancio di un buon prezzo applicato direttamente su Oppo Reno 4, lo smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, ed oggi raggiungibile con un esborso finale di circa 449 euro.

Presente all’interno del volantino anche il fratello minore, l’Oppo Reno 4Z, le differenze prestazionali e delle specifiche tecniche sono evidenti, per questo saranno necessari “soli” 299 euro per l’acquisto del suddetto. Non mancano anche altre soluzioni altrettanto interessanti ed agguerrite, come Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A20 o LG K52, tutti in vendita ad un prezzo inferiore a 300 euro.

