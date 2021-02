Gli sconti applicati da Unieuro nel nuovo interessante volantino, presentato in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, possono davvero lasciare senza parole, in quanto assolutamente in grado di garantire un risparmio senza precedenti per la maggior parte di noi.

La campagna promozionale nasce per essere alla portata di ogni singolo consumatore in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono sia essere effettuati in negozio, senza distinzioni particolari, che online sul sito ufficiale aziendale. In aggiunta, optando per lo sfruttamento dell’e-commerce, è prevista la spedizione gratuita a domicilio, nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro.

I codici sconto Amazon sono per tutti gli utenti completamente gratis, dovrete solamente iscrivervi a questo canale Telegram.

Unieuro: un regalo a sorpresa

Coloro che decideranno di approfittare del volantino Unieuro, potranno anche godere di una sorpresa veramente speciale, ogni 100 euro di spesa, l’azienda ha pensato di regalare 20 euro di buoni sconto (corrispondenti al 20%), da spendere nel mese successivo all’acquisto. E’ importante sottolineare che quanto detto non è utilizzabile nell’esatto momento di emissione, ma dovrà essere “speso” per un ordine seguente, in un periodo temporale postumo alla validità della campagna.

Naturalmente sono disponibili tantissimi sconti e promozioni a cui affidarsi, non mancano Oppo Find X2 Neo a 419 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Motorola Moto G9 Power a 199 euro, LG Velvet in vendita a 399 euro, ma anche Samsung Galaxy A21s, Galaxy A42 5G, Galaxy A41, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro e altri ancora.

Il volantino Unieuro lo abbiamo riassunto direttamente nel nostro articolo, per aiutarvi nella cernita delle offerte.