CoopVoce: spopola la nuova TOP 30 della linea ChiamaTutti, costa 8,50 euro

Tra tutti i gestori di tipo virtuale, uno in assoluto sta salendo in cattedra e risponde al nome di CoopVoce. Sebbene tutti gli altri si stiano comportando egregiamente sia dal punto di vista della qualità che della quantità dei contenuti, il noto provider di casa Coop sta dimostrando una caparbietà fuori dal comune.

Sbattere contro tutte le defezioni registrate in passato, ha portato questo gestore a diventare uno dei più grandi. L’azienda è stata infatti in grado di analizzare tutte le problematiche che hanno spinto gli utenti a snobbare le promo lanciate sul sito ufficiale. Ne è venuta fuori una nuova strategia che ha comportato la nascita di promozioni telefoniche dai contenuti estremamente generosi e dal prezzo conveniente. CoopVoce dispone infatti ancora una volta di una delle promozioni migliori sul mercato della telefonia, la quale è in bella mostra sul sito ufficiale.

CoopVoce: la nuova promo TOP 30 del provider costa solo 8,50 euro al mese

Secondo quanto riportato una delle promo più valutate ultimamente è proprio la nuovissima ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce. Si tratta infatti di una soluzione già vista il mese scorso, la quale è saltata all’occhio di multi sia per i contenuti, molto larghi di manica, che per il prezzo.

Al suo interno è possibile trovare ogni mese minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati per navigare in rete 4G. Il prezzo corrisponde ad una cifra di soli 8,50 € mensili, senza mai cambiare nel tempo. La prova può essere sottoscritta inoltre anche da coloro che sono già clienti di CoopVoce.