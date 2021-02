CoopVoce interviene con la sua ChiamaTutti TOP 30 sul mercato, solo 8,50 euro

CoopVoce è uno di quei gestori che certamente sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nel mondo della telefonia mobile. Grazie alle sue offerte questo provider sta riuscendo a dare una grande dimostrazione di forza, soprattutto basandosi su contenuti, qualità e convenienza.

Secondo quanto riportato sono molti di più gli utenti che ad oggi, in fase di cambio gestore, valutano una delle proposte di questo provider. La strategia che ha portato CoopVoce a migliorare nettamente passa attraverso l’incremento dei contenuti interni. Una diretta testimonianza è fornita proprio dalla nuova promo, la quale è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta di un’offerta mobile che era già disponibile lo scorso mese e che ora si ripropone sempre allo stesso prezzo.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile e sempre per lo stesso prezzo

La volontà di CoopVoce è quella di mettere in difficoltà non solo la concorrenza rappresentata dai gestori virtuali dei quali fa parte, ma anche quella che vede colossi come TIM e Vodafone.

Il modo giusto sembra proprio quello di proporre una soluzione già vista, la quale avrebbe riportato grande successo soprattutto tra gli utenti più giovani. Ecco dunque il ritorno della ChiamaTutti Top 30, offerta che non si fa mancare nulla né dal punto di vista dei contenuti, né dal punto di vista della convenienza.

Tutti gli utenti che decidono di sottoscriverla possono trovare al suo interno davvero tutto: ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga di traffico per la rete dati in rete 4G. Il prezzo corrisponde a soli 8,50 € mensili e per sempre. Questa promozione può essere poi sottoscritta anche da coloro che risultano già clienti del gestore, il tutto semplicemente pagando il costo di attivazione.