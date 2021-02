WindTre punta forte sugli ex clienti, cercando di convincerli a tornare sui propri passi. Per farlo l’operatore telefonico ha messo a punta alcune promozioni davvero molto ghiotte. Non sono pochi gli utenti ex clienti WindTre che sono stati contattati dall’operatore nato dalla fusione di Wind e Tre Italia; tra questi non mancano i clienti Tim.

L’offerta maggiormente proposta negli ultimi giorni è davvero allettante. Stiamo parlando di WindTre Go 100 Star Plus; una promozione con chiamate SMS e tantissimi Giga ad un prezzo davvero concorrenziale che quantomeno vi insinuerà il dubbio sul da farsi. Se siete tra i fortunati ad aver ricevuto l’SMS per l’attivazione questa sarebbe un’occasione da non perdere.

WindTre Go 100 Star Plus la promozione

L’offerta WindTre Go 100 Star Plus è attivabile da tutti coloro i quali hanno ricevuto l’SMS di attivazione da parte dell’operatore. La promozione comprende minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e ben 100 Giga per la navigazione a soli 7,99 euro al mese a cui si aggiungo 10 euro una tantum per l’acquisto della scheda SIM.

A specificarlo lo stesso messaggio promozionale che recita: “100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS nella TOP Quality Network di WindTre a 7,99 euro al mese. Attivazione Gratis e SIM 10 Euro nei nostri negozi entro il 17 Febbraio 2021. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa sulla privacy su windtre.it/go-100-star-plus“. Come si evince dal testo della promozione dunque sarà possibile attivare l’offerta entro il 17 febbraio, salvo ulteriori proroghe. Per farlo basterà recarsi presso uno dei centri WindTre e chiedere l’attivazione della promozione Go 100 Star Plus.