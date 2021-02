Vodafone anche nel mese di Febbraio si conferma tra gli operatori più attivi nel campo della telefonia mobile. I clienti che nelle prossime giornate decideranno di cambiare il loro piano tariffario e di attivare una SIM Vodafone avranno a loro disposizione due offerte molto speciali. Il gestore lancia a listino la Special 100 Giga e la Special 50 Giga per gli abbonati che effettuano la portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone, le grandi offerte per i nuovi clienti sino a 100 Giga

La sfida di Vodafone agli altri operatori si concretizza con la migliore tariffa a listino: la Special 100 Giga. Gli utenti che optano per questa promozione riceveranno un pacchetto con 100 Giga per internet con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo da pagare per il rinnovo mensile dell’offerta è di 9,99 euro.

La Special 100 Giga non è però l’unica tariffa d’occasione di Vodafone. I clienti del provider inglese potranno anche contare sulla sempre vantaggiosa Special 50 Giga. La tariffa storica si ripresenta nel suo formato oramai famoso. I clienti riceveranno 50 Giga per la connessione internet e minuti senza limiti verso tutte le utenze nazionali. Per il prezzo mensile, Vodafone prevede un pagamento di 7,99 euro.

Alcune condizioni per l’attivazione delle offerte. Vodafone prevede sia per l’una che per l’altra tariffa un costo di entrata pari a 10 euro. L’attivazione ed il conseguente rilascio della SIM deve essere richiesto in un punto vendita ufficiale del provider. Solo gli abbonati che effettuano la portabilità da numero Iliad possono attivare le due ricaricabili anche online.