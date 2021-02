Trony ha recentemente attivato il cosiddetto Sconto IVA, un meccanismo che cattura l’attenzione dei consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile, senza sentirsi particolarmente legati verso specifici modelli di tecnologia.

Il volantino che andremo a discutere nel nostro articolo è da considerarsi attivo in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale, con validità fissata fino al 28 febbraio 2021, senza distinzioni particolari. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non possono essere in nessun modo completati sul sito ufficiale, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio.

Trony: le offerte del volantino sono da paura

Tutta la campagna promozionale di Trony si appoggia sullo Sconto IVA, ovvero sulla possibilità di ricevere una riduzione del 18,03%, su qualsiasi acquisto effettuato. L’utente non sarà limitato in termini di modelli o di cifra minima da spendere per godere dello sconto indicato; l’applicazione dello stesso sarà istantanea, ovvero immediata sullo scontrino.

Come avrete notato non parliamo del 22% in meno rispetto al listino, per un motivo ben specifico, l’IVA non viene applicata direttamente sul valore che leggete sul cartellino, ma su un prezzo inferiore, poiché la cifra finale è composta da listino + IVA applicata sullo stesso. Nel momento in cui l’imposta viene scorporata, è chiaro che non andrà ad incidere al 22%, ma precisamente al 18,03%.

I dettagli del volantino Trony sono comunque disponibili per tutti gli utenti direttamente nelle pagine che trovate poco sotto.