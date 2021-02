Esselunga batte di gran lunga tutta la concorrenza, proponendo al pubblico un volantino in grado di racchiudere al proprio interno offerte decisamente speciali, raggiungibili a prezzi molto più bassi del normale, e con le quali è molto semplice pensare di risparmiare.

La campagna promozionale affonda le radici nella cosiddetta offerta tech, ovvero una soluzione con la quale l’azienda decide di scontare un singolo prodotto, proponendolo ad una cifra di molto inferiore al listino originario. Gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza però avere la possibilità di accedervi dal sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, come sempre accade quando parliamo di soluzioni di questo tipo, risultano essere strenuamente limitate, quindi potrebbero terminare prima del previsto.

Ricevete sul vostro smartphone i nuovissimi codici sconto Amazon, li trovate tutti gratis direttamente sul nostro canale Telegram.

Esselunga: queste sono le offerte più pazze del momento

Il volantino Esselunga è chiaramente uno dei migliori attualmente in circolazione, perché in grado di rendere possibile l’accesso al Samsung Galaxy A71, uno smartphone che vuole dire la sua, proponendo buone prestazioni generali a 299 euro (in versione no brand).

Scorrendo la scheda tecnica notiamo la presenza di un display AMOLED da ben 6,7 pollici di diagonale, accoppiato purtroppo con soli 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (sebbene espandibile tramite microSD), per passare poi ad una batteria abbastanza capiente, corrispondente a 4500mAh, nonché ben 4 fotocamere nella parte posteriore del dispositivo.

Tutti i dettagli in merito al volantino Esselunga discusso nel nostro articolo, sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale aziendale.