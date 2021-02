L’assistente virtuale Google Assistant è da anni ormai parte integrante dell’esperienza di utilizzo dei dispositivi Android, ma è anche l’anima di speaker e display smart che abbiamo sparsi per casa, è supportato da wearable come smartwatch e cuffie.

Nonostante questo il colosso di Mountain View non ne ha realizzato una versione desktop, né integrata in Google Chrome né tantomeno standalone. Questo potrebbe cambiare.

Google Assistant potrebbe sbarcare su Desktop

Tutto ciò è ancora più strano se si pensa che anche Chrome OS dispone di Google Assistant. Per fortuna ci ha pensato uno sviluppatore a sopperire alla mancanza di Big G: Melvin L. Abraham ha sviluppato un client desktop, ovviamente non ufficiale, di Google Assistant e lo ha pubblicato su GitHub.

Seguendo la procedura in questione è come se l’utente registrasse un proprio progetto con Google, in modo tale da poter sfruttare l’API Assistant in modo un po’ diverso dal solito. Si tratta verosimilmente di un utilizzo non conforme ai termini di Google, pertanto non è escluso che il progetto smetta di funzionare dall’oggi al domani.

La procedura è guidata e non richiede particolari abilità per essere portata a termine con successo, ma potrebbe non essere alla portata di tutti. Alla fine della fiera vi ritroverete a poter sfruttare Google Assistant direttamente da una finestra sul vostro desktop. Nel complesso, l’interfaccia è fatta piuttosto bene, anche se sembra più simile alla UI di Assistant per smartphone che a quella presente sugli smart display.