Coop apre le porte del proprio sito internet agli utenti provenienti da tutti i rivenditori di elettronica, che vogliono acquistare gli smartphone di ultima generazione, anche appartenenti alla fascia alta, risparmiando il più possibile e senza doversi legare a limitazioni particolari.

Il volantino è stato attivato esclusivamente sul sito ufficiale, in questo modo le compravendite potranno essere completate direttamente dal divano di casa, con possibilità di ricevere la merce a domicilio senza dover pagare costi aggiuntivi, solo nel momento in cui si spendono più di 19 euro. Il Tasso Zero, come presso tutti i rivenditori, potrà essere richiesto solo quando si supererà una cifra minima, in genere fissata sui 199 euro.

Coop: scoperti tantissimi sconti speciali

I prezzi più interessanti, come sempre più spesso accade, sono mirati esclusivamente su modelli appartenenti alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, qui possiamo infatti trovare Alcatel 3L, Samsung Galaxy S7, Motorola G8 Plus, Motorola E5 Plus, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy A41, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y6p o P smart Z, in vendita a cifre che non andranno oltre i 300 euro previsti per l’acquisto dell’S7.

Tutti i prodotti elencati sono distribuiti in versione no brand, con garanzia di 24 mesi, quest’ultima dovrà essere esercitata solo nel momento in cui si riveleranno difetti fabbrica, non accidentalmente causati dall’utilizzatore. I dettagli della campagna sono disponibili a questo link, non è stata fissata una data di scadenza quindi potrebbero cambiare prima del previsto.