Le offerte Bennet sono assolutamente da non perdere, e rientrano perfettamente nell’ambito dei volantini più richiesti ed apprezzati dagli utenti sul territorio nazionale, sebbene di base l’azienda non sia esclusivamente rivolta alla tecnologia.

La campagna, come sempre accade quando parliamo di Bennet, è disponibile solamente nei negozi sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Gli utenti interessati dovranno recarsi personalmente presso gli stessi, optando eventualmente per una rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, pagabile automaticamente tramite il conto corrente bancario.

Con il nostro canale Telegram ufficiale avrete la certezza di poter accedere ai migliori codici sconto Amazon ed a tutte le offerte del periodo, iscrivetevi subito.

Bennet: il volantino con tantissimi sconti speciali

Il volantino Bennet cerca di assecondare le richieste degli utenti che vorrebbero poter acquistare i dispositivi Apple, lanciando una promozione speciale sull’iPhone 11, il penultimo modello della serie dei top di gamma dell’azienda di Cupertino, oggi disponibile a 649 euro, nella versione con 64GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno effettivamente avvicinarsi al mondo Android, potranno farlo acquistando un Samsung Galaxy A21s, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 149 euro, e propone la possibilità di godere di discrete prestazioni complessive.

La campagna promozionale di Bennet non si limita ai suddetti modelli, offre la possibilità di scegliere anche un tablet Samsung, pagandolo 199 euro, oppure televisori di ultima generazione. E’ importante sapere, ad ogni modo, che le scorte sono limitate, e di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Le pagine del volantino sono raccolte direttamente nel nostro articolo.