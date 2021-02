Le notizie su Apple Car si susseguono incessanti in questo periodo. La vettura elettrica in fase di sviluppo presso l’azienda della Mela ed è finita al centro delle attenzioni per la ricerca di un partner strategico che la possa produrre.

Apple infatti vorrebbe affidare la produzione ad una casa automobilistica e sta valutando varie opzioni. Nelle scorse settimane sembrava che Cupertino fosse in procinto di chiudere un accordo con il gruppo Hyundai-Kia ma alla fine tutto è saltato.

In questi giorni invece sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di una collaborazione con Nissan. Precedenti indiscrezioni vedevano Apple in contatto con vari produttori automotive giapponesi.

Nissan potrebbe accordarsi con Apple per realizzare Apple Car

Tra tutti quelli valutati dall’azienda di Cupertino, Nissan sembra quello più disponibile ad un accordo di questo genere. Infatti, il produttore giapponese punta a sviluppare tecnologie in grado di rivoluzionare il mondo automotive.

Il CEO di Nissan, Makoto Uchida, ha confermato che il brand vuole sviluppare il know-how per migliorare il settore, anche collaborando con altre aziende. Questa sembra proprio una chiara dichiarazione di intenti, oltre che una apertura verso il possibile sviluppo di Apple Car.

Come successo per l’ipotesi di accordo tra Apple e Hyundai-Kia, il titolo di Nissan ha reagito in maniera positiva delle indiscrezioni. I mercati rispondono sempre in maniera positiva in caso di nuovi accordi, soprattutto se di mezzo c’è Apple Car.

Considerando i precedenti, è bene prendere questa notizia solo come una indiscrezione. Infatti le due aziende non hanno confermato ne smentito, ma la partnership sarà ufficiale solo dopo l’eventuale firma.