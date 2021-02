Il prezzo di Xiaomi Mi Band 5 comincia a diventare davvero interessante con le ultime offerte su Amazon. Oggi potete acquistare la nuova smartband di Xiaomi a poco più di 29 euro venduta e spedita da Amazon.

Questo è uno dei prezzi più bassi visti recentemente sullo store, calcolando anche che si tratta dell’ultimo modello presentato dal colosso cinese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi Mi Band 5 a soli 29 euro su Amazon

Se non avete ancora conosciuto tutti i pregi di questo fantastico smartwatch, vi consigliamo di leggere la recensione completa di Mi Band 5, visto che spiega tutti i pregi di questo prodotto: il buon display da 1,1″ più grande del 20% rispetto alla generazione precedente, l’autonomia ottima fino a 20 giorni e le tantissime funzionalità smart, incluse le nuove watchface animate.

Per ottenere lo sconto basta visitare il sito ufficiale dell’e-commerce e cercare lo smartwatch nella barra di ricerca. Ora non vi resta altro che procedere all’ordine del prodotto. Vi ricordiamo che l’offerta per Xiaomi Mi Band 5 è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Vi ricordo che oltre al display più grande del 20% rispetto al modello precedente, non è distinguibile e infatti condivide pregi e difetti.

l pregio è sicuramente quello di essere molto leggera (12 grammi) e abbastanza sottile, ma arrivati nel 2020 forse ci saremmo aspettati qualche passo in avanti sul bracciale che è solido ma una volta chiuso è più spesso di altri prodotti e può dare più fastidio se usato mentre si è al computer. Rimane sempre l’impermeabilità fino a 5 atmosfere.