Il Mi 11 Ultra di Xiaomi è appena trapelato su YouTube. Dopo aver rilasciato il normale Mi 11 in Europa, Xiaomi dovrebbe aggiungere altri dispositivi alla serie: Mi 11 Lite, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. Anche se abbiamo sentito qualche curiosità sui modelli Pro e Ultra, uno YouTuber filippino di nome Tech Buff PH ha in qualche modo messo le mani su quello che sembra essere il vero Mi 11 Ultra.

Sebbene non possiamo confermare completamente l’autenticità di questa perdita, sembra abbastanza convincente. Il numero di modello mostrato sul retro – M2102K1G – corrisponde a un dispositivo Xiaomi che è stato recentemente certificato dalla BIS dell’India e dal database dei dispositivi crittografici della CEE dell’UE.

Xiaomi Mi 11 Ultra, il video é impostato come privato

Il fidato tipster Xiaomi kacskrz ha confermato che il dispositivo Xiaomi in fase di sviluppo con il nome in codice “stella” avrà un nome di modello che termina con “K1”. Pertanto, “K1G” potrebbe essere la variante globale di “star”. Altri dettagli indicano una fotocamera con zoom 120X ed il supporto per la ricarica wireless da 67 W.

Inoltre, il fatto che lo YouTuber mostri il presunto Mi 11 Ultra da più angolazioni in tempo reale, con quella che sembra una vera build MIUI 12.5 Global installata, dà ulteriore credito a questa perdita. Come puoi vedere nel video, lo Youtuber afferma di avere due unità Mi 11 Ultra, una in nero ed un’altra in bianco. Entrambe le unità hanno protuberanze della fotocamera notevolmente rialzate che ospitano un triplo array di fotocamere. Secondo lui é presente un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo zoom grandangolare da 48 MP e 48 MP periscopico.

Se questa perdita risultasse vera, allora uno degli aspetti più interessanti dello Xiaomi Mi 11 Ultra potrebbe essere il minuscolo display secondario situato sul retro. Non conosciamo le specifiche di questo display, ma sembra che sia in grado di aprire quasi tutte le app sul tuo smartphone.

Per quanto riguarda le altre specifiche del Mi 11 Ultra, sembra essere presente un display OLED quad-curvo da 6,8 pollici con risoluzione WQHD + ed una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Il display ospita una fotocamera selfie da 20 MP ed uno strato di Gorilla Glass Victus come protezione. Lo smartphone ha un grado di protezione iP68 per la resistenza a polvere ed acqua ed una batteria da 5.000 mAh.

Per quanto riguarda la potenza, il Mi 11 Ultra potrebbe includere il chipset Snapdragon 888 di Qualcomm. Non ci aspettiamo che lo smartphone venga rilasciato questo mese, quindi non ci aspettavamo di vedere una perdita completa. Nel momento in cui viene scritto questo articolo, il video dello Youtuber é stato impostato come privato e possiamo capire il perché.