Nostradamus: secondo le parole dell'astrologo il peggio deve ancora venire!

Il Coronavirus ha causato un importante numero di vittime, seminando tristezza e arresa. In un periodo in cui ognuno di noi ha bisogno di una parola di conforto, non può (OVVIAMENTE) non riemergere il libro scritto dall’astrologo, scrittore e farmacista Michel de Nostredame (Nostradamus). Vi avvertiamo, egli alluderà ad una fine del mondo repentina, a tempeste solari e tanto altro ancora.

Nostradamus: le parole che non vorreste sentire

Ve la facciamo breve ed indolore: secondo Nostradamus un meteorite potrebbe scontrarsi con la Terra. Egli scrisse: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Per fortuna ci pensa la NASA a tranquillizzarci, dichiarando che non si correrà alcun rischio per i prossimi 100 anni.

Tornando a Nostradamus: “I nuovi prodotti guideranno l’esercito. Il duca privato degli occhi è a Milano in una gabbia di ferro“. Questo messaggio secondo alcuni potrebbe indicare una sorta di chip che verrà impiantato nella mente dei soldati. E non solo. L’astrologo scrisse: “Dopo una grande angoscia per l’umanità, se ne prepara una ancora più grande“. Egli si riferiva ad una tempesta solare e il cambiamento climatico che già sta colpendo la Terra: “Vedremo l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa“.