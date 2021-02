Risale a circa quattro anni fa il debutto ufficiale del SUV crossover compatto della casa automobilistica francese Citroen e ora è arrivato il momento di un restyling. L’azienda ha infatti da poco svelato la nuova versione di Citroen C3 Aircross per il 2021, con uno stile e un design leggermente più accattivanti e moderni.

Ufficiale la nuova versione del SUV crossover compatto di Citroen

La nuova versione di Citroen C3 Aircross guadagna rispetto al passato un design e uno stile più moderni, con linee meno rotondeggianti e più spigolose. La parte frontale, in particolare, offre una griglia del radiatore leggermente rivisitata con un motivo geometrico molto particolare. Una delle caratteristiche presa in prestito dal precedente modello è la grande possibilità di combinazioni di colori. Anche la nuova versione si piò personalizzare per un totale di 70 combinazioni diverse tra i sette colori inediti disponibili. Si può inoltre scegliere tra cerchi da 16 e 17 pollici.

All’interno del nuovo SUV crossover compatto di Citroen, poi, sono presenti i nuovi sedili Advanced Comfort. Questi ultimi hanno una imbottitura spessa da 15 mm ed è possibile combinarli anche in questo caso con diversi rivestimenti interni. Non mancano poi svariate tecnologie smart, come ad esempio l’infotainment Touch Pad da 9 pollici che permette di interagire con numerose funzionalità. Tra queste, vi è il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay. Non mancano infine diversi sistemi di sicurezza e di ausilio alla guida, come la franta automatica d’emergenza e Hill Descent Control con Intelligent Traction Control.

Il nuovo Citroen C3 Aircross sarà disponibile all’acquisto a partire da giugno 2021, ma per il momento non sono stati comunicati i prezzi riservati al mercato italiano.