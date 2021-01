La casa automobilistica Kia ha un piano molto interessante denominato Plan S e con il quale arriveranno sul mercato ben sette nuove vetture elettriche. Queste verranno presentate ufficialmente entro quattro anni e una delle prime che arriverà nel 2021 sarà un nuovo crossover elettrico con una autonomia dichiarata pari a 500 km.

Kia annuncia di avere in cantiere un nuovo crossover elettrico con una grande autonomia

Kia ha quindi svelato i suoi nuovi piani nell’ambito del settore automobilistico dell’elettrico. Entro l’anno 2025, la casa automobilistica sudcoreana ha intenzione di contrastare la concorrenza e di presentare ben sette nuove auto elettriche. Nonostante questo, già a partire da quest’anno vedremo arrivare una di queste nuove auto.

Nello specifico, Kia dovrebbe presentare nel primo trimestre del 2021 un nuovo crossover elettrico. Una delle caratteristiche principali di questa vettura sarà la presenza di una autonomia davvero notevole. Come dichiarato dalla stessa azienda, infatti, si potrà camminare tranquillamente per ben 500 km. I tempi di ricarica saranno poi molto rapidi, grazie all’architettura a 800 V.

Oltre a questo, la vettura poggerà sulla nuova piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) sviluppata e pensata appositamente per le auto elettriche. Quest’ultima sarà in grado di garantire grande stabilità anche ad alte velocità. Con questo crossover elettrico in arrivo a breve, la casa automobilistica sudcoreana Kia ha intenzione di proporre anche alcune novità e scelte stilistiche, come ad esempio il nuovo logo presentato poco tempo fa. Tuttavia, per il momento non sono state fornite informazioni più dettagliate riguardo il design e l’aspetto estetico della vettura elettrica. Quel che è certo è che Kia vuole entrare a pieno titolo nel settore delle auto elettriche e cercherà di raggiungere circa il 6% della quota del mercato globale entro il 2025.