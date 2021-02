PosteMobile è a tutti gli effetti un operatore virtuale di un certo spessore. Nel corso degli anni ha fatto valere con prepotenza le sue argomentazioni di trasparenza e convenienza tariffaria sotto l’ala del gestore principale WindTre da cui ha attinto per le capacità infrastrutturali per la telefonia mobile.

Per l’MVNO è arrivato il momento, preannunciato da tempo, di passare a ben altre prospettive di rete con l’appoggio dello storico gestore Vodafone Italia. L’accordo è ben che fatto con la data ufficiale del passaggio preannunciata dalla compagnia capitanata da Aldo Bisio che al momento garantisce un servizio attivo per oltre 3 milioni di utenti in tutta Italia. Ecco cosa sta per succedere.

PosteMobile: confermato il passaggio alla rete Vodafone con velocità e copertura per tutti

Vodafone è ancora una volta la migliore rete in Italia. PosteMobile offre solidità, competitività e convenienza su svariati fronti. Un connubio che sembra possa funzionare nel variegato panorama di servizi in rete offerti dai competitor diretti. Lo switch si consoliderà così come annunciato entro il mese di Marzo 2021 con un messaggio accompagnato dall’eminente voce della dirigenza Vodafone che, in particolare, ha fatto sapere:

Durante l’anno abbiamo firmato accordi wholesale di rete mobile con PostePay e Digi Mobil e inizieremo a migrare questi clienti sulla nostra rete nel Q4.

Si parla quindi del primo trimestre 2021 per una misura che riguarderà tanto i vecchi clienti con SIM PosteMobile già attiva sia i nuovi adepti che nel tempo si aggregheranno al bacino dell’operatore. In merito non è ancora arrivata la conferma di una data ufficiale per coloro che sono già registrati nella rete del gestore. Si consideri ad ogni modo che il preavviso minimo è di 30 giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove condizioni contrattuali che potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore.