Iliad offre 70 giga in 5G in regalo a tutti con la Flash 70

Sarebbe veramente molto difficile riuscire a trovare qualche utente non contento di Iliad, soprattutto dopo gli ultimi miglioramenti. Questo gestore, dopo essere arrivato improvvisamente sul panorama della telefonia mobile italiana, ha subito attuato la sua strategia principale. Questa è risultata vincente al 100%, grazie soprattutto alle offerte piene di contenuti e con prezzi molto convenienti.

Nonostante la ricezione almeno inizialmente non fosse idilliaca, in seguito il gestore ha trovato la quadra giusta. In questo modo Iliad ha messo i bastoni tra le ruote anche alle aziende più famose ed esperte, sottraendo loro tantissimi utenti. Oggi le migliori offerte lanciate anni fa sono ancora disponibili anche se a rubare la scena è l’ultima promozione prodotta da Iliad. Stiamo parlando di quella da 70 giga che ora arriva in pianta stabile sul sito ufficiale.

Iliad: adesso la Flash 70 è disponibile per sempre allo stesso prezzo di 9,99 € al mese

Qualche settimana fa tutti avevano avuto l’ultima opportunità di sottoscrivere quello offerta che Iliad lancia ogni tanto. Si tratta della Flash 70, soluzione davvero incredibile sotto tutti i punti di vista. Al suo interno infatti ci sono i migliori contenuti e per un prezzo estremamente conveniente anche se rapportato alle promozioni dei rivali.

Questa nuova offerta, che questa volta sarà lasciata disponibile sul sito ufficiale per tanto tempo, costa solo 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga da utilizzare per la navigazione sul web. Il 5G inoltre è offerto gratuitamente proprio da Iliad per tutti.