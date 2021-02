Iliad offre a tutti la sua Flash 70: è la promo più richiesta sul mercato

Storia a sé sta facendo Iliad, quel gestore che in molti non avevano considerato inizialmente ormai tre anni fa. Si tratta infatti di una soluzione ormai molto percorsa dagli utenti, i quali sanno di poter trovare qualità, quantità e soprattutto un gran risparmio.

Questo provider è diventato una vera e propria spina nel fianco della concorrenza, la quale risponde ai nomi altisonanti di Tim e Vodafone. Le sue offerte continuano a portare nuovi utenti a casa, i quali ormai sono oltre 7 milioni in giro per l’Italia. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale sarebbe disponibile di nuovo la promozione migliore di Iliad, la quale questa volta non sarà soggetta a scadenza. Potrà essere dunque sottoscritta sempre proprio come la vecchia promo da 50 giga che risulta peraltro ancora disponibile.

Iliad: all’interno della nuova Flash 70 ci sono i migliori contenuti e un prezzo stratosferico

Qualche settimana fa tutti hanno avuto modo di assistere alla promozione di Iliad in merito alla sua Flash 70. La celebre offerta è stata disponibile per qualche tempo, per poi terminare il suo periodo promozionale. Ad oggi invece è disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale dell’azienda, la quale vuole mettere sotto la concorrenza una volta per tutte.

La promo è dunque disponibile per tutti coloro che la vogliono sottoscrivere e sempre allo stesso prezzo: solo 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno ricordiamo che ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga per navigare sul web. Inoltre Iliad regala a tutti il 5G.