Abbiamo parlato di Epic Games nella giornata di ieri, in occasione del rilascio del gioco gratuito della settimana, ma oggi è un nuovo giorno, e non possiamo non condividere le innumerevoli offerte presenti sul sito del colosso del gaming.

Ogni occasione è buona per portare un po’ di offerte nel famoso store, e questa volta l’occasione sono i festeggiamenti per il Capodanno Lunare. Le offerte inserite da Epic Games sono estremamente variegate e troviamo titoli per ogni gusto e per ogni fascia di prezzo. Alcune delle offerte sono estremamente interessanti, sia per il titolo interessato che per lo sconto applicato. Ma vediamo insieme i titoli più interessanti e i relativi prezzi, che vi ricordiamo saranno valide fino al 25 febbraio.

I migliori titoli in sconto su Epic Games

Ecco qui una lista spiegata dei migliori giochi disponibili sullo store di Epic Games:

Cyberpunk 2077 : il gioco del momento, con un prezzo di listino di 59,99€, ottiene un 10% di sconto , scendendo a 53,99€ . Un ottimo prezzo considerando che è stato rilasciato appena due mesi fa.

: il gioco del momento, con un prezzo di listino di 59,99€, ottiene un , scendendo a . Un ottimo prezzo considerando che è stato rilasciato appena due mesi fa. Star Wars Triple Bundle : comprende tre titoli davvero incredibili, tra cui i nuovissimi Jedi The Fallen Order, Squadron e Battlefront 2 . Si tratta di un pacchetto davvero azzeccato, soprattutto se siete fan di Star Wars e non avete giocato nessuno di questi titoli. Il prezzo è di 44,99€ invece degli 89,99€ di listino.

: comprende tre titoli davvero incredibili, tra cui i nuovissimi . Si tratta di un pacchetto davvero azzeccato, soprattutto se siete fan di e non avete giocato nessuno di questi titoli. Il prezzo è di invece degli 89,99€ di listino. Godfall Primal Update : un titolo incredibile, rilasciato in occasione del lancio delle nuove gpu AMD . Il prezzo passa dai 59,99€ di listino a 39,59€ in offerta.

: un titolo incredibile, rilasciato in occasione del lancio delle nuove . Il prezzo passa dai 59,99€ di listino a in offerta. Assassin’s Creed Valhalla : è l’ultimo titolo della famosissima saga di Assassin’s Creed . Il prezzo è in offerta a 49,79€ , invece dei canonici 59,99€ di listino.

: è l’ultimo titolo della famosissima saga di . Il prezzo è in offerta a , invece dei canonici 59,99€ di listino. Control Ultimate Edition : un vero capolavoro per il suo genere, con una storia mozzafiato e un gameplay davvero innovativo. Il prezzo è di 23,99€ e comprende anche le due DLC per completare la storia e l’arco narrativo.

: un vero capolavoro per il suo genere, con una storia mozzafiato e un gameplay davvero innovativo. Il prezzo è di e comprende anche le per completare la storia e l’arco narrativo. The Witcher 3 GOTY : comprende uno dei titoli più giocati di sempre e soprattutto tutti i contenuti aggiuntivi legati al gioco. Il prezzo scende incredibilmente a 9,99€ , un affare da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo.

: comprende uno dei titoli più giocati di sempre e soprattutto tutti i contenuti aggiuntivi legati al gioco. Il prezzo scende incredibilmente a , un affare da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Red Dead Redemption 2 : un altro titolo incredibile, dalla sceneggiatura emozionante e una grafica pazzesca di Rockstar Games. In offerta a 40,19€ vi regalerà decine di ore di avventure e story-telling.

: un altro titolo incredibile, dalla sceneggiatura emozionante e una grafica pazzesca di Rockstar Games. In offerta a vi regalerà decine di ore di avventure e story-telling. The Talos Principle: si tratta di un puzzle gaming che in pochi conosceranno, ma è un assoluto must play, soprattutto per i fan del genere. Al costo di 5,99€ vi consigliamo di dargli una chance e di immergervi nell’avventura incredibile che questo titolo offre.

Ma le offerte non si fermano qui: vi basterà visitare lo store di Epic Games per trovarne tantissime altre, come ad esempio Metro Exodus a 15,99€, Ghostrunner a 23,99€ o ancora Watch Dogs Legion a 40,19€. Potete sbizzarrirvi e prendere i titoli che più vi interessano in attesa del prossimo periodo di saldi!