Sembra proprio che Epic Games sia in vena di regali per tutti i propri clienti. Sullo store della compagnia infatti sono apparsi tantissimi sconti, che possono arrivare fino al 75% del prezzo, e persino dei giochi in regalo.

Le promozioni sono ovviamente un regalo ai propri clienti per celebrare il periodo natalizio; gli utenti avranno la possibilità di scarica un gioco al giorno in modo completamente gratuito, la promozione è iniziata lo scorso 17 dicembre e continuerà fino al 31 dello stesso mese. Una vera e propria bambagia per tutti gli appassionati di videogiochi a patto che si sia degli appassionanti dei titoli della casa di produzione. Andiamo ora a scoprire i titoli messi a disposizione dei giocatori da parte della software house.

Epic Games: i titoli in omaggio per natale

Come detto le promozioni natalizie sono iniziate lo scorso 17 dicembre, quando sullo store ufficiale della casa di sviluppo era possibile scaricare in modo gratuito Cities: Skylines. Il giorno successivo, il 18 dicembre, è giunto il turno di Oddworld: New’n’Tasy mentre giorno 19 dicembre è stata la volta di The Long Dark.

Nei gironi successivi invece, 20 e 21 dicembre i titoli scaricabili gratuitamente sono stati Defense Grid: The Awekening e Alien: Isolation. Da giorno 22 invece, fino alle 17:00 di giorno 23 sarà disponibile Metro:2033 Redux mentre non si sa ancora nulla sul gioco che verra reso disponibile a partire dalle 17:00. Per scoprirlo non vi resta che collegarvi direttamente sullo store ufficiale di Epic Games dopo le 17:00 e spera che il gioco in questione sia il vostro preferito; d’altro è pur sempre natale.