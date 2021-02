Clubhouse è senza ombra di dubbio il social network più chiacchierato del momento. Il punto è che attualmente questo social rimane estremamente esclusivo. È infatti necessario avere un invito per potervi accedere e, inoltre, unicamente su dispositivi con sistema operativo iOS come iPhone e iPad. Inoltre sappiamo benissimo che il nostro caro Zuckerberg di quartiere, quando adocchia qualcosa di succulento, può fare due cose. La prima è tentare di comprarlo e, laddove non sia possibile, provare a copiarlo.

Clubhouse: quali vantaggi avrebbe Facebook nel copiarlo?

Qualche giorno fa, Mark Zuckerberg aveva stupito gli utenti di Clubhouse palesandosi in una delle stanze. Al suo interno, il CEO di Facebook ha parlato del futuro della realtà virtuale e di quella aumentata. Ora però sembrerebbe che il nostro caro Mark stia lavorando ad una sua personale versione della nuova piattaforma vocale. Secondo il NYT infatti, sembra infatti che, sebbene non si conoscano ancora le tempistiche per il rilascio, Facebook stia già sviluppando la sua versione del servizio.

Come dicevamo, non è affatto la prima volta che Facebook “prende ispirazione” da altri servizi, se così vogliamo dire. Primo esempio sono le Storie, ormai presenti ovunque e copiate dall’app chiamata Snapchat. Per non parlare dei Reels, palesemente ispirati a quelli di TikTok. A quanto pare però, persino Twitter sta creando il suo competitor di Clubhouse, che avrà il nome di Spaces e che ora si trova in beta. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà il panorama dei social network. Se Clubhouse deciderà di diffondere velocemente la versione Android e rendere il social accessibile a tutti, forse allora potrà ancora rimanere sul podio.