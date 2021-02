L’app di navigazione più famosa del pianeta è senza ombra di dubbio Google Maps, la nota piattaforma di Google infatti, offre ogni giorno aiuto a tutti gli automobilisti impegnati nelle piccole odissee che presenta il mondo della guida, fattore certamente apprezzato e che eleva di diritto l’app tra i must da avere in ogni device.

Google Maps, offre nella sua sezione dedicata alla navigazione la possibilità di scegliere tra vari percorsi (a piedi, in auto, mezzi pubblici e taxi) mostrando ogni volta il percorso più rapido da poter intraprendere con tanto di indicazioni su limiti di velocità, ingorghi e autovelox se presente.

A quanto pare il prossimo aggiornamento previsto da Google, porterà con se una feature molto interessante, soprattutto per coloro che stanno molto attenti al prezzo dei carburanti per le loro automobili, vediamo i dettagli.

Info sui vari costi

Molti utenti in Europa stanno segnalando l’apparizione di questa nuova features, secondo quanto riportato, nel dettaglio, in prossimità dei vari centri di rifornimento, cliccandoci sopra, l’app visualizza oltre che le info generiche, anche il prezzo dei vari carburanti per litro, un dettaglio che certamente sarà gradito a moltissimi utenti, in virtù del fatto che da sempre i costi legati a benzina e diesel sono una spesa non indifferente.

Quello che pensiamo è che l’upgrade sia in fase di roll out e di test, dal momento che la nuova funzionalità non è disponibile per tutti ma solo per una cerchia utenti ristretta, scelta per puro caso e senza un criterio specifico, la quale ovviamente farà, in caso di riscontro positivo, da trampolino di lancio a livello globale.