Il 9 febbraio è ormai arrivato e passato da un paio di giorni, TikTok ha iniziato a chiedere a tutti gli utenti italiani di confermare la propria data di nascita.

Si tratta di un’operazione molto semplice e che ricalca quanto già accade su altre piattaforme, come quando si deve accedere a un contenuto vietato ai minori e bisogna confermare di avere almeno 18 anni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok: ora bisogna confermare la propria età per accedere

Il tutto nasce da un intervento del Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di una vicenda di cronaca nera, ha puntato i riflettori sulle modalità con cui i social network, in particolare TikTok, accertano l’età dei loro utenti. C’è un’età minima, infatti, per potersi iscrivere: bisogna avere almeno 13 anni. TikTok deve quindi verificare che chi sta usando il suo servizio lo stia facendo rispettandone i requisiti anagrafici.

La data di nascita dell’utente viene confermata senza fornire documenti: basta selezionare giorno, mese e anno da un carosello. Uno strumento facile da aggirare; anzi, è probabile che molti genitori nemmeno sapranno di questa novità e che eventuali minori di 13 anni iscritti alla piattaforma potranno continuare a navigare senza problemi.

Lo spot andrà in onda sulle reti della Rai, Sky, Mediaset e La 7. “Obiettivo principale dello spot, ha spiegato il Garante, è quello di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a Tik Tok. Ma l’invito è anche quello, più generale, di verificare che i più piccoli abbiano l’età per iscriversi ai social.”