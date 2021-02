Iliad offre 70 giga in 5G con la sua nuova promo: è un regalo

I numeri di Iliad continuano a crescere mese dopo mese grazie alla strategia fortemente aggressiva che il gestore ha lanciato già dal primo giorno. Le sue offerte, provviste di un prezzo molto basso che dura per sempre nel tempo, hanno fatto strada fino ad arrivare a 7 milioni di persone. Questo è il numero approssimativo di utenti che Iliad è riuscita a ritagliarsi tra le aziende migliori sul mercato della telefonia italiana.

Il merito è dei tanti contenuti all’interno delle promo, i quali rappresentano il marchio di fabbrica di Iliad che ora vuole continuare a stupire. Sul sito ufficiale infatti è spuntata questa volta in pianta stabile la migliore promozione del gestore, quella Flash 70 che in molti hanno desiderato e che non sono riusciti a sottoscrivere per tempo.

Iliad: sul sito ufficiale spunta di nuovo la Flash 70 che ora sarà disponibile fino a data da destinarsi

In molti ci avranno già fatto caso: sul sito ufficiale di Iliad è spuntata di nuovo la Flash 70, la prova migliore di sempre. Il gestore infatti non dispone di soluzioni migliori rispetto a questa, la quale sia per prezzo che per contenuti risulta una delle migliori sul mercato.

Nella fattispecie, la promo propone a tutti gli utenti minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati da utilizzare ogni mese. Questi saranno disponibili in 5G, connessione che Iliad a scelto di offrire in regalo a tutti i suoi nuovi utenti. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre.