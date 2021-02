Iliad domina il mercato mobile con 70 giga e il 5G in regalo

Quello che Iliad concede con la sua strategia e di conseguenza con le sue offerte mobili, consiste in un grande risparmio mensile ma anche in qualità e quantità. Queste sono le principali caratteristiche di un gestore che arrivo in Italia tra mille scetticismi, i quali ad oggi sono stati quasi totalmente eliminati.

Nessuno infatti si capacitava del fatto che i proclami di questo gestore fossero così alti. Nessuno credeva che Iliad potesse diventare uno dei gestori più importanti su piazza ma soprattutto in così poco tempo. Ad oggi questa realtà detiene oltre 7 milioni di utenti attivi dei quali circa il 96% risulta soddisfatto. Il merito è delle offerte che hanno prezzi che non cambiano mai nel tempo e che offrono moltissimi contenuti ogni mese. Sul sito ufficiale è presente inoltre l’ultima offerta di casa Iliad, la quale era riservata agli utenti solo per poco tempo inizialmente.

Iliad: arriva ufficialmente la Flash 70 in pianta stabile, ecco cosa contiene e quanto costa

La nuovissima Flash 70 è forse l’offerta migliore attualmente sul mercato, visto anche che tutti possono sottoscriverla. Questa soluzione di Iliad non è infatti ristretta ad una cerchia di utenti provenienti da determinati gestori, ma può essere sottoscritta veramente da chiunque.

I contenuti sono certamente il suo pezzo forte, ma anche il prezzo non scherza: si tratta di soli 9,99 € al mese per sempre. Iliad concede al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti e 70 giga per navigare sul web.inoltre il 5G è in regalo per tutti senza alcun costo aggiuntivo.